Захарова рассказала об отмене одного из приказов Кадырова

В МИД прокомментировали приказ Кадырова «не брать пленных»

Захарова: приказ «не брать пленных» отменен, ВСУ имеют право на сдачу в плен

Приказ главы Чечни Рамзана Кадырова «не брать пленных» был отменен, военнослужащие ВСУ имеют на это право, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет «Лента.ру».

Ранее Кадыров рассказал, что за последние дни на его имя поступило свыше двух тысяч писем от жителей Украины с просьбой отменить приказ.

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«Этот приказ отменен. Желающие сдаться имеют на это право. Но они должны понимать, что их собственные руководители отказываются от них», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат сообщила, что Россия предлагала Украине забрать 935 военнопленных, но Киев согласился лишь на 279 человек, остальных посчитал «недостойными».