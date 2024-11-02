Президенту Чехии Петру Павелу не нужны 60 граждан страны, которым он разрешил вступить в ряды ВСУ, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, после этого на международных площадках руководство Чехии вместе с представителями Киева будут делать вид, что «озабочены судьбой военнопленных».

Президенту Чехии тоже не нужны свои граждане. Видимо, вот эти 60 человек с точки зрения Чехии — ненужные люди для них, — сказала Захарова.

О том, что президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам республики присоединиться к Вооруженным силам Украины ранее сообщил пресс-секретарь чешского лидера Филип Платош. Отмечается, что всего с подобной просьбой к властям обратились 180 жителей, но сколько заявлений было отклонено, не сообщается.

Законы Чехии не позволяют участвовать гражданам страны в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения главы государства. Это правило также может распространяться на имеющих ВНЖ в республике иностранцев.

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В субботу, 2 ноября, координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что ночью в Киеве был поражен пункт дислокации наемников ВСУ. Также, по его словам, удары пришлись по местам хранения техники. Всего в районе украинской столицы прозвучало пять взрывов.