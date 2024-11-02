Миропорядок, основанный на правилах Запада, рано или поздно рухнет и больше всего пострадают именно те, кто находился внутри. Об этом заявил в интервью Russia Today заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что долго задавался вопросом, что же это за «порядок, основанный на правилах», о нарушении которого говорят американцы и их сателлиты и специально изучал юридические документы, чтобы разобраться.

«На самом деле, это просто понимание Соединенными Штатами и их союзниками, прежде всего по НАТО, того, как выгодно вести дела в мире», - заметил Медведев.

Политик обратил внимание на то, что нет никаких документов, в том числе и принятых ООН, это просто порядок, который «они считают правильным».

«Естественно, что это очень неустойчивая конструкция. Она рано или поздно рухнет. И пострадают больше всех те, кто был внутри этого порядка», - констатировал Медведев.

Также в интервью Russia Today замглавы Совета безопасности России предрек, что любые новые власти Украины начнут с «казней» прежних руководителей страны и объявят решения Владимира Зеленского незаконными. Медведев подчеркнул, что во главе Украины сейчас стоит «нелегитимное лицо», которое представляет интересы группы людей, захвативших власть.