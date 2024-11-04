Медведев назвал три условия победы России

Искренняя любовь к Родине, уважение к предкам и стремление стать достойными их подвигов помогут россиянам победить, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Он поздравил россиян с Днем народного единства, прикрепив к посту фрагмент из фильма «Минин и Пожарский».

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Победить во имя Отечества! С Днем народного единства!, — написал Медведев.

Ранее стало известно, что большинство российских партий отметят День народного единства с учетом событий в зоне спецоперации. «Единая Россия» проведет целую серию приуроченных к празднику акций для участников СВО и их близких. В ЛДПР намерены организовать вручение ветеранам спецоперации партийных билетов на праздничном митинге-концерте. В КПРФ тоже проведут связанные с СВО мероприятия.

В документе с рекомендациями для партий говорится, что праздник «получил дополнительную актуальность после начала спецоперации».

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День народного единства — один из самых значимых отечественных праздников. Он отмечается с 4 ноября 2005 года. Праздник приурочен к освобождению Москвы от польских захватчиков в 1612 году. В этот день по всей России проходят различные фестивали, тематические мероприятия, в том числе выставки, а также патриотические концерты.