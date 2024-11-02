Медведев прокомментировал возможность применения ядерного оружия

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что все лидеры ядерных держав берут на себя обязательство защищать свои страны до последнего, это касается и РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Медведева Russia Today.

Также Медведев заявил, что у России всегда были договоренности о дружбе и поддержке с КНДР. В новом договоре стран указано, что в случае нападения на одну из них будут немедленно проведены консультации и оказана поддержка, включая возможную военную поддержку, подчеркнул Медведев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия пересмотрит свою ядерную доктрину, включив в нее ответ на агрессию со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами. 25 сентября Путин провел совещание Совета безопасности и предложил изменить подходы к применению ядерных сил.

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Президент, в частности, заявил, что Россия будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет и гиперзвуковых самолетов. Путин сообщил, что применение ядерного оружия станет возможным, если противник, используя обычное оружие, создаст критическую угрозу суверенитету России и Белоруссии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что корректировки в ядерную доктрину были сформулированы ранее , а Путин озвучил некоторые из них. Будут ли опубликованы все корректировки, пока неизвестно.