Медведев назвал цель Запада в конфликте на Украине

Запад старается продолжить конфликт на Украине, его цель - максимально ослабить Россию, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Запад идет на это, снабжает их [Украину] дополнительными деньгами, только для того, чтобы этот конфликт продолжить. А цель его проста - для западного мира, для США, для НАТО: максимально ослабить Российскую Федерацию, так, чтобы мы не могли и глаз поднять. Чтобы знали свое место, чтобы понимали, кто в нашем земном доме хозяин", - сказал он в интервью RT.