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В Госдуме назвали «сказочными» людьми из мема участников праздника национальных культур

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился присутствием людей в костюмах турецких янычар на празднике в городе Азове Ростовской области. Об этом он написал в Telegram.

В Госдуме назвали «сказочными» людьми участников праздника национальных культур
© РИА Новости

Перед этим на появление ряженых янычар на фестивале национальных культур Александр Дюков.

Матвеев сделал репост публикации Дюкова и сопроводил его краткой подписью.

«Сказочные ###», — написал он, вероятно, подразумевая мем из фильма «Даун Хаус».

Ранее Матвеев высказался о мигрантах и их противоправных действиях.

«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Мастурбек», написал он, чем спровоцировал резкий ответ со стороны одного из коллег — депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова.

Политика
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Ильдар Гильмутдинов
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