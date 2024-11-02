В Госдуме назвали «сказочными» людьми участников праздника национальных культур

Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился присутствием людей в костюмах турецких янычар на празднике в городе Азове Ростовской области. Об этом он написал в Telegram.

Перед этим на появление ряженых янычар на фестивале национальных культур Александр Дюков.

Матвеев сделал репост публикации Дюкова и сопроводил его краткой подписью.

«Сказочные ###», — написал он, вероятно, подразумевая мем из фильма «Даун Хаус».

Ранее Матвеев высказался о мигрантах и их противоправных действиях.