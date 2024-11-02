В Госдуме назвали «сказочными» людьми участников праздника национальных культур

В Госдуме назвали «сказочными» людьми из мема участников праздника национальных культур
Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился присутствием людей в костюмах турецких янычар на празднике в городе Азове Ростовской области. Об этом он написал в Telegram.
Перед этим на появление ряженых янычар на фестивале национальных культур Александр Дюков.
Матвеев сделал репост публикации Дюкова и сопроводил его краткой подписью.
«Сказочные ###», — написал он, вероятно, подразумевая мем из фильма «Даун Хаус».
Ранее Матвеев высказался о мигрантах и их противоправных действиях.
«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит Мастурбек», написал он, чем спровоцировал резкий ответ со стороны одного из коллег — депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова.