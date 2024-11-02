Интересом президента Украины Владимира Зеленского и его окружения является стремление продержаться у власти и спасти жизнь. Об этом Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью RT.

«Задача Зеленского и компании как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти — они живы», — высказался зампред Совбеза.

По мнению Медведева, главной задачей Зеленского и его окружения является сохранение единственной гарантии их жизни. Политик подчеркнул, что в случае потери власти нынешнее украинское руководство в лучшем случае ждет эмиграцию в Польшу или Великобританию.