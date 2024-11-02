Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что любые новые власти Украины начнут с «казней» прежних руководителей страны и объявят решения Владимира Зеленского незаконными. Об этом Медведев заявил в интервью Russia Today.

Медведев подчеркнул, что во главе Украины сейчас стоит «нелегитимное лицо». По словам замглавы Совбеза, Зеленский представляет интересы группы людей, захвативших власть.

«Любая новая власть, любой новый «майдан», скорее всего, начнется с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной», - заявил Медведев.

По его мнению, новая власть объявит все документы, подписанные Зеленским, незаконными и недействительными. Также команду Зеленского могут обвинить в похищении денег у народа, считает Медведев.

«Задача Зеленского и компании - как можно дольше удержаться у власти. Пока они у власти - они живы. Как только их нет у власти - их не существует. В лучшем случае [их примет - прим.ред.] Польша или Лондон», - подчеркнул Медведев.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но он остался у власти. Противники Зеленского указывали, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен был стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать свою работу.