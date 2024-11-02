Лавров назвал условие уменьшения территории Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что чем дольше украинские власти срывают договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Его слова приводит ТАСС.

Такое мнение глава МИД России озвучил на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», - заметил он.

Накануне Минобороны РФ заявило о том, что российские войска взяли под контроль населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское. Ранее стало известно о взятии Угледара, а затем об освобождении Невского.

Подоляк: у Украины нет никаких концепций уступки территорий

При этом еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако переговорный процесс был прекращен по инициативе Киева.