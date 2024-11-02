Лавров назвал условие уменьшения территории Украины

Чем дольше киевский режим срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - отметил министр.

"Февраль 2014 года: если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Но они решили сломать договоренность, потому что им не терпелось поскорее сменить власть. Февраль 2015 - минские договоренности. Если бы они выполнили честно эти договоренности, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс. Не захотели, потому что не захотели предоставить части Донбасса особый статус, заключающийся прежде всего в подтверждении права живущих там людей говорить на своем языке", - указал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил и о Стамбульских договоренностях.