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Лавров: чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше территорий остается

Чем дольше киевский режим срывает договоренности, тем меньше территорий остается у Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.

Лавров назвал условие уменьшения территории Украины
© РИА Новости
"Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима", - отметил министр.
"Февраль 2014 года: если бы выполнили по-честному то, о чем договорились, ничего бы не произошло, и Крым был бы в составе Украины. Но они решили сломать договоренность, потому что им не терпелось поскорее сменить власть. Февраль 2015 - минские договоренности. Если бы они выполнили честно эти договоренности, да, Крым уже ушел к тому времени, но осталась бы Украина в границах, включая весь Донбасс. Не захотели, потому что не захотели предоставить части Донбасса особый статус, заключающийся прежде всего в подтверждении права живущих там людей говорить на своем языке", - указал Лавров.

Глава МИД РФ также напомнил и о Стамбульских договоренностях.

"Ну и третий шанс у них был в Стамбуле в апреле 2022 года, об этом подробно говорил президент [России Владимир Путин] <...>. Ну и, конечно, нынешние реалии тоже отличаются от тех, что были в апреле 2022 года", - подчеркнул российский министр.
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