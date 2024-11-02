Украинские беженцы едут в Россию, так как видят в ней стабильность, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Федот Тумусов. По его словам, в РФ готовы с радостью встречать граждан соседней страны и помочь им вернуться к нормальной жизни.

Многие украинцы помнят, как мы жили в дружбе и согласии в советское время, и знают, что у нас стабильная экономика и социальная политика. Мы рады их встречать. Нам нужны рабочие руки, и в России есть возможность достойно зарабатывать и обеспечивать хорошую жизнь. Они понимают, что мы будем на подъеме, и им всегда будет место среди нас, — пояснил парламентарий.

Украинские власти, в свою очередь, сделали условия жизни для своего народа невыносимыми, уверен депутат.

Киевский режим разрушает экономику и социальную сферу Украины. В поисках лучшей жизни люди покидают страну. Многие, особенно молодежь, уезжают на Запад, будучи обманутыми киевской и западной пропагандой. Однако они не осознают, что, когда острый этап кризиса закончится, им там не помогут, и будут предприняты жесткие меры, чтобы они уехали, — подчеркнул он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя напомнил, что в первый год СВО в РФ прибыли более 5 млн украинцев. По его мнению, это вызывает бешенство у президента Украины Владимира Зеленского и членов его администрации.