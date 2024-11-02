В Госдуме предложили уголовно наказывать за призывы к жестокости с животными
Догхантеров, которые в интернете размещают призывы к жестокому обращению с животными, необходимо привлекать к ответственности.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, такие действия неприемлемы и недопустимы.
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«В отношении тех догхантеров, которые в сети размещают эти призывы к жестокому обращению с животными, надо действовать точно так же, как мы приняли решение в отношении треш-стримеров, для них введена ответственность, соответственно, наиболее острую проблему мы решили», — цитирует депутата РИА Новости.
Бурматов добавил, что догхантеры не только совершают уголовное преступление сами, разбрасывая отраву на улице, но и пропагандируют эту жестокость в интернете, выкладывая рецепты этих ядов.
Также сообщалось, что Госдума рассмотрит в ноябре законопроект о запрете на выступление животных в цирках.
Ранее замглавы Роскачества Юлия Михалёва заявила о разработке стандарта для отдыха с животными.