В Госдуме предложили уголовно наказывать за призывы к жестокости с животными

Догхантеров, которые в интернете размещают призывы к жестокому обращению с животными, необходимо привлекать к ответственности.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, такие действия неприемлемы и недопустимы.

В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов

«В отношении тех догхантеров, которые в сети размещают эти призывы к жестокому обращению с животными, надо действовать точно так же, как мы приняли решение в отношении треш-стримеров, для них введена ответственность, соответственно, наиболее острую проблему мы решили», — цитирует депутата РИА Новости.

Бурматов добавил, что догхантеры не только совершают уголовное преступление сами, разбрасывая отраву на улице, но и пропагандируют эту жестокость в интернете, выкладывая рецепты этих ядов.

Также сообщалось, что Госдума рассмотрит в ноябре законопроект о запрете на выступление животных в цирках.

Ранее замглавы Роскачества Юлия Михалёва заявила о разработке стандарта для отдыха с животными.