В России отреагировали на обещание Трампа разобщить РФ и Китай

Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он сможет разобщить Россию и Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает Шеремет, слова Трампа о подобном плане являются не более чем предвыборными обещаниями. Он также добавил, что недоброжелателям будет сложно внести раскол в российско-китайские отношения, поскольку страны «дорожат своими честными и открытыми отношениями».

«Слова Трампа не более чем предвыборное бахвальство. Россия и Китай дорожат своими крепкими партнерскими и, главное, честными, открытыми и взаимовыгодными отношениями. Это то, чего так не хватает западным странам, привыкшим везде искать свою сиюминутную выгоду и плести интриги, которые, в конечном счете, заканчиваются конфликтами и войнами», — заявил Шеремет.

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При этом депутат также заявил, что подобные отношения могут быть построены и между Россией и США, но только если последние «опомнятся, извинятся и навсегда откажутся от циничных попыток навредить нашим национальным интересам».

Ранее Трамп пообещал разобщить Россию и Китай в случае своей победы на президентских выборах.