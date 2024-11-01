Медведев рассказал о разговоре с Бушем-младшим

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Russia Today (RT) рассказал о дружеской беседе с президентом США Джорджем Бушем-младшим во время визита в Белый Дом в 2004 году.

«Я был руководителем администрации президента и поехал с визитом в США, тогда это еще можно было себе представить. Моим партнером тогда была Кондолиза Райс. В какой-то момент мы пошли в Овальный кабинет, не так даже. К нам вошел Джордж Буш. Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях. В такой дружеской манере, все нормально», — рассказал Медведев.

Он отметил, что во время диалога Буш-младший назвал президента Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем», на что зампред Совбеза ответил фразой «поживем-увидим».

Ранее Медведев заявил, что власти России восстановят дипломатические отношения с Грузией, если власти страны этого захотят.