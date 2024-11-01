Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон повлиял на позицию Киева, который мог пойти на мирные переговоры с Россией, и убедил его не делать этого. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT.

По его словам, в какой-то момент Киев мог пойти на мирные переговоры и даже договориться о принципах урегулирования этого конфликта, однако в это вмешался Джонсон.

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«Ведь это не секрет, именно он сказал: нет, не надо, мы вам поможем, все будет нормально, вы должны проявить волю. А потом фьють — его не стало», — сказал Медведев.

Он назвал Джонсона «опасным фриком», поскольку он действует вопреки интересам мира в Европе, проталкивая не только антироссийскую, но и антиукраинскую позицию.