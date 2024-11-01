Медведев: выбор между Украиной в НАТО и началом третьей мировой войны очевиден

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на очевидность выбора между обещаниями принять Украину в НАТО и началом третьей мировой войны. Об этом политик сообщил в интервью RT.

"Незадолго до своей кончины, уже в очень зрелом возрасте, он (экс-госсекретарь США Генри Киссинджер - прим. ТАСС) как бы с некоторым сожалением пробросил: ну, теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО", - напомнил Медведев.

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