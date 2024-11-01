Захарова обвинила США в подтасовках на выборах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в фальсификации процесса электронного голосования в стране. Свое мнение на этот счет она высказала у себя в Telegram-канале.

Она напомнила, что президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года.

«Но, вы не поверите, 60 миллионов человек уже проголосовали. Как такое возможно? Легко, это же американская демократия, а не какая-нибудь древнегреческая. Как говорится, следите за руками. В прямом смысле этого слова», — добавила Захарова.

Также она прикрепила к своему посту новость о том, что американец не смог отдать свой голос за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, поскольку аппарат на избирательном участке «залагал» и выбрал вице-президента Камалу Харрис.