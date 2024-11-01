Медведев рассказал о реакции РФ на позицию Грузии

Грузия стала более прагматичной страной, поскольку знает, чем закончился «майдан» для Украины, и Россию это радует. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает RT.

По его словам, Тбилиси знает, что такое «революция роз» и понимает, что представлял из себя «майдан» для Украины и чем он закончился.

«Поэтому Грузия стала гораздо более прагматичной страной и нас это радует», — добавил Медведев.

Также он назвал провокацией призыв грузинского президента Саломе Зурабишвили выйти на митинги и ее отказ признавать итоги парламентских выборов.

Ранее Медведев заявил, что СВО на Украине можно было избежать, если бы у стран Запада «хватило ума» заключить с Россией договоры о безопасности.