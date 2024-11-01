Медведев рассказал, что погубит США

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что США погубит принцип исключительности собственных интересов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью Медведева каналу «RT на русском».

По мнению Медведева, США, как и другие страны Запада, «привыкли ломать всех через колено», а также придерживаются принципа исключительности собственных интересов. Именно это, как считает зампред Совбеза, когда-нибудь «погубит» Вашингтон.

«Это их когда-нибудь погубит», — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что задачами для России являются ослабление Запада и распад США.