Медведев рассказал о том, как принял решение об ответном ударе по войскам Грузии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT рассказал, как принимал решение об ответном ракетном ударе по войскам Грузии.

Он напомнил, что две отколовшиеся от Грузии республики находились в постоянном напряжении и противостоянии с режимом в Тбилиси, который возглавил Михаил Саакашвили.

«Будучи... некоторым образом человеком с психическими отклонениями, значит, он в какой-то момент решил восстановить территориальную целостность. К нему приехала та же самая Кондолиза Райс», — рассказал Медведев.

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По его словам, после некоторых консультаций, вероятно, с сотрудниками американских спецслужб, Саакашвили решил, что «пора». Его действия во время Олимпиады оказались сюрпризом для многих, подчеркнул Медведев.

«Ну, пришлось действовать. Как только такая информация поступила от министра обороны, я сказал: «Ты проверь». Через некоторое время был следующий звонок, он сказал, что они, действительно, пытаются нападать, и даже ударили по нашим миротворцам. Мне пришлось дать указание о нанесении ответного, причем, ракетного удара, по войскам Грузии», — сказал политик.

Медведев добавил, что это произошло за несколько часов, а результатом стала пятидневная война с последующей утратой Грузии каких-либо взаимоотношений с Южной Осетией и Абхазией.