Захарова отреагировала на снос памятника Барклаю-де-Толли в Риге

Снос памятника полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Латвии является варварством. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что сообщение о сносе памятника полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли в Латвии появилось 31 октября.

Комментируя это, Захарова указала, что в своем «патологическом стремление уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России» власти Латвии за последние пару лет разрушили в республике порядка 150 мемориалов. Однако, по ее словам, в этот раз «малообразованные латвийские чиновники выстрелили себе в ногу».

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«Они выместили свою злобу на полководце, родившемся в Литве и принадлежавшем к старинному роду шотландских баронов, поселившихся в латвийской столице еще в XVII веке. Неведомо им и то, что Барклай-де-Толли внес значимый вклад в освобождение Латвии от наполеоновского нашествия, по сути, спас латышей от порабощения. Этот военачальник провел в Риге немало времени и называл ее своим любимым городом. Свидетельством тому служит герб семьи Барклаев, который вот уже несколько десятилетий висит в алтарной части Рижского кафедрального собора», — отметила Захарова.

Она добавила, что РФ «никогда не забывает своих героев». Также она выразила надежду, что «будущие поколения латышей осудят варварские действия своих невежественных предков и со временем восстановят историческую справедливость».