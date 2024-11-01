Медведев раскрыл, как можно было избежать спецоперации на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что проведения СВО можно было избежать.

Такое заявление Медведев сделал во время интервью каналу RT, отрывок из которого Медведев выложил в своем Telegram-канале. По его словам, СВО бы не случилось, если бы у стран Запада «хватило ума» заключить с Россией договоры о безопасности.

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«Если бы западным странам, и прежде всего США, достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции не было бы», — рассказал он.

Ранее Медведев заявил, что в Россию должны приезжать только те люди, которые разделяют традиционные ценности.