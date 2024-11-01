Представитель России в МВФ пожаловался на оскорбительное поведение

Исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что во время заседаний Совета директоров МВФ он сталкивался с оскорбительным поведением в адрес себя и своей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Можина, на заседаниях Совета директоров МВФ ему могут нахамить, кроме того, он часто слышит оскорбления в адрес России и ее президента. Он добавил, что именно по этой причине захотел уйти из МВФ — Можин действительно покидает должность с 1 ноября.

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