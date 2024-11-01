В Госдуме оценили шанс военного столкновения России и Польши

Польша специально нагнетает обстановку заявлениями о якобы готовящемся нападении России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Так он прокомментировал начало строительства ограждений по проекту «Восточного щита» в польском регионе на границе с Калининградской областью.

Они специально нагнетают обстановку для мирового сообщества, утверждая, что Россия якобы нападет. У нас таких целей нет. Наш президент четко сказал, что мы не намерены нападать на НАТО и в частности на Польшу, — подчеркнул Заварзин.

Он напомнил, что поляки давно заявляют о мнимых угрозах со стороны РФ. Депутат посоветовал Варшаве выделять средства на улучшение благосостояния польского народа, а не на строительство всяких ограждений от России.

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Если они решатся на действия против нас, то получат ответ. Польская армия не такая и большая, несмотря на все усилия по вооружению. Поэтому конфликт с РФ не пройдет для них без последствий. Но если они решили что-то строить, пускай дальше закапывают свои деньги. Лучше бы потратили их на улучшение благосостояния польского народа. Так и будут жить в своих иллюзиях, это ни к чему хорошему не приведёт, — сказал Заварзин.

Ранее издание The Hill сообщило, что несколько американских конгрессменов от Демократической и Республиканской партий обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой разрешить Варшаве перехватывать ракеты над Украиной. Политики напомнили об инциденте в 2022 году, когда в польском селе Пшеводув на границе с Украиной упала украинская ракета, выпущенная в ходе работы ПВО.