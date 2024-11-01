Президент России Владимир Путин заявил о важности развития Донбасса и Новороссии в приветственном слове участникам и организаторам Всероссийского молодежного форума "Юг молодой". Его слова опубликованы на сайте Кремля.

"Вы начинаете свою работу с обсуждения такой важной темы, как развитие Донбасса и Новороссии – наших исторических земель, навеки воссоединившихся с Отечеством", — говорится в сообщении.

Путин добавил, что насыщенная программа форума позволит каждому участнику получить поддержку для реализации своих замыслов.

Незадолго до этого Путин заявил, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Глава государства также отметил, что Россия будет создавать условия, чтобы реализовать богатейший аграрный потенциал исторических территорий, воссоединившихся с Российской Федерацией.