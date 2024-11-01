Путин прокомментировал ситуацию с врачами в Хакасии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Хакасии меньше врачей, чем в среднем в российских регионах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пятницу, 1 октября Путин провел встречу с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Глава региона сообщил президенту, что с 2019 года в Хакасии было построено 39 объектов здравоохранения, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории на селе и крупные объекты в городах.

Коновалов отметил, что в регионе почти полностью обновили автопарк медицинских автомобилей: за последние годы было приобретено около 200 таких машин. Он добавил, что в течение трех лет в Хакасии действует региональная программа по покупке жилья для врачей и фельдшеров. Коновалов заявил, что в региональной сфере здравоохранения есть «определенный кадровый голод», особенно в селах.

«У вас обеспеченность врачами пока ниже, чем в среднем по стране», - отметил Путин.

Коновалов ответил, что для решения этой проблемы власти приняли дополнительные меры по «заманиванию» в регион медицинских кадров. Также в Хакасии начали готовить фельдшеров на базе местных техникумов.

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Ранее в Минздраве Хакасии рассказали, что медицинские специалисты узкого профиля, которые впервые устраиваются на работу в селах и городах региона, получают единовременные выплаты от 250 тысяч до двух миллионов рублей. Среднему медперсоналу фельдшерских пунктов выделяют по 300 тысяч рублей.