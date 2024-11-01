В Госдуме назвали возможный ответ России на санкции США

Россия могла бы запретить поставки титана для авиационной отрасли в ответ на санкции США, заявил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, без поставок титана авиационная отрасль не может существовать.

Также говоря о нехватке запчастей для беспилотников, с которой столкнулась американская компания Skydio, поставляющая продукцию Украине, Журавлев не понял обеспокоенность США. Он отметил, что Китай тоже поставляет дроны Киеву, которые Украина может применить и в военных целях.

Ранее Минфин США включил российского производителя шин «Кордиант» в обновленный санкционный список, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».