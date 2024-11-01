В Совфеде заявили, что Украину на Западе упоминают «чисто ритуально»

На Западе в победу Украины никто не верит, ее упоминают "чисто ритуально". Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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"В победу Украины давно уже никто на Западе не верит, ее упоминают чисто ритуально, что скорее похоже на бессильные заклинания", - отметил он.

В этой связи слова западных политиков о поддержке Киева "сколько потребуется" для "победы над Россией" выглядят все более абсурдно, добавил он.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский лишится поддержки западных союзников после выборов главы государства в США, которые пройдут 5 ноября.