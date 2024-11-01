В Кремле заявили о «необъяснимых явлениях» на выборах в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти зафиксировали «необъяснимые явления» на прошедшем в Молдавии референдуме о евроинтеграции. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре в Молдавии состоялись выборы президента и референдум о евроинтеграции. На референдуме голоса сторонников и противников евроинтеграции разделились почти поровну: курс на вступление в ЕС поддержали 50,35 процента избирателей, против выступили 49,65 процента. В Конституцию страны включат положение, что «европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова».

По итогам выборов президента Молдавии ни один из кандидатов не смог преодолеть барьер в 50 процентов голосов. Майя Санду, действующий президент, получила около 42 процентов голосов. Ее соперник, бывший генпрокурор страны Александр Стояногло, набрал около 26 процентов голосов. ЦИК страны назначил второй тур выборов на 3 ноября.

«Мы наблюдаем вместе с тем за тем, как там разворачиваются события. Видим как минимум в ходе прошедшего референдума много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», - так Песков прокомментировал итоги голосования.

В то же время он подчеркнул, что российские власти не вмешиваются в электоральную кампанию в Молдавии. Песков заявил, что Москва решительно отвергает любые обвинения по этому поводу.

Санду ранее заявила, что некие «преступные группы» планировали купить 300 тысяч голосов избирателей, и назвала это «мошенничеством беспрецедентного масштаба». По ее словам, эти группы пытаются подорвать демократический процесс в Молдавии и посеять панику в обществе.