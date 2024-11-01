В Кремле заявили, что РФ поддерживает контакты со сторонами конфликта на Ближнем Востоке

РФ поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Израиль попросил российскую сторону стать посредником между ним и "Хезболла".

"Мы поддерживаем контакты и с израильтянами, и с иранцами, и с ливанцами, и со всеми другими соответствующими сторонами", - сказал он.

Накануне заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что РФ проводит работу с палестинским движением ХАМАС и Израилем над освобождением заложников.

28 октября член политического бюро ХАМАС в Катаре Хусам Бадран заявил, что движение "открыто для сделки с Израилем" по сектору Газа на фоне начавшихся в Катаре переговоров, направленных на прекращение конфликта и освобождение заложников.

Некоторое время назад американский телеканал CNN сообщил, что в столице Катара Дохе стартовал новый раунд переговоров посредников Израиля и ХАМАС в попытке достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.