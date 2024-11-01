Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении «Северного потока – 2» на стадии строительства непонятны, так как российский газопровод был достроен. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее бывший глава государства и кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону резко ответил всем, кто называл его «другом России», заявив, что именно в тот период, когда он находился у власти, было заблокировано строительство газопровода «Северный поток - 2». Трамп подчеркнул, что он «уничтожил» газопровод.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что «Северный поток - 2» был достроен.

«Более того, нитка «Северного потока – 2» есть уцелевшая, и она в любой момент, как об этом говорил президент [РФ Владимир Путин], готова к запуску (…) Очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», - заявил он.

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Официальный представитель Кремля предложил задавшим вопрос журналистам обратиться за разъяснениями «в предвыборный штаб этого кандидата».