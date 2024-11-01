Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР заложил фундамент для углубления отношений стран во всех сферах и должен сыграть стабилизирую роль на Евразийском континенте. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с северокорейским коллегой Цой Сон Хи.

Напомним, что договор был подписан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНДР в июне этого года. Документ предусматривает развитие экономических связей, военно-технического сотрудничества, а также оказание взаимной военной помощи при нападении на одну из сторон.

«Договор о стратегическом партнерстве заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах двусторонней повестки, он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии и в более широком плане на всем нашем континенте», — сказал Лавров.

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Глава российского МИД также заявил, что Москва планирует выработать с Пхеньяном общее понимание реализации договора. Лавров отметил, что международная и региональная повестка требуют «регулярной сверки часов».