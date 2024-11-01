В Госдуме объяснили китайские санкции против США

Санкции против американской компании по производству БПЛА Skydio со стороны Китая стали адекватным ответом Пекина на ограничения в отношении военно-промышленного комплекса России, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, в Вашингтоне пытались «перекрыть кислород» ВПК РФ на протяжении более двух лет.

Сейчас по сути восстановлено статус-кво: два с половиной года США пытались перекрыть кислород нашему ВПК, а в итоге получили адекватный ответ от наших китайских партнеров, — отметил депутат.

Алтухов добавил, что санкции всегда были обоюдоострым оружием. По его мнению, прежде чем вводить ограничения против России, Западу следовало подумать о последствиях такого шага. Алтухов предположил, что санкции Китая против США стали превентивной мерой для гарантии безопасности страны в контексте Тайваня.

Пекин понимает, что обкатав на украинском театре военных действий свое оружие, США проверенные схемы будут использовать и для провокаций с Тайванем. Поэтому превентивные санкции в этом отношении более чем оправданы, — резюмировал Алтухов.

Ранее СМИ сообщали, что американская компания беспилотных летательных аппаратов Skydio, поставляющая дроны на Украину, столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из-за санкций Пекина. Фирма срочно ищет альтернативных поставщиков, в том числе производящих аккумуляторы.