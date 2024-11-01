Краснов прибыл в Минск

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов приехал в Минск, где состоится заседание объединенной коллегии Генеральных прокуратур РФ и Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По ее данным, российские прокуроры намерены обсудить с белорусскими коллегами "практику надзора за исполнением законодательства при объявлении и осуществлении розыска лиц, совершивших преступления".

В пресс-службе напомнили, что объединенная коллегия проводится с 2008 года для координации взаимодействия прокуратур России и Белоруссии. За это время состоялось восемь заседаний, последнее - в Нижнем Новгороде 20 октября 2023 года, в ходе которого были "детально освещены вопросы противодействия миграционной преступности и незаконному обороту оружия", отметили в надзорном ведомстве РФ. Там также проинформировали, что по решению коллегии с 2009 года проведено более 60 различных мероприятий, в том числе в 2024 году "в сфере противодействия санкционному давлению, коррупции, посвященных пересмотру судебных решений по уголовным делам, охране вод, лесов, особо охраняемых природных территорий и других". В ноябре запланирована рабочая встреча по теме противодействия наркотрафику из-за рубежа, отметили в Генпрокуратуре РФ.