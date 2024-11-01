Мишустин призвал поддерживать молодых участников СВО

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал поддерживать молодых участников спецоперации. О важности поддержки военнослужащих глава правительства напомнил на встрече с главой Росмолодежи Григорием Гуровым, передает 1 ноября ТАСС.

«Очень важно поддерживать их, абсолютно точно, в том числе в выборе дальнейшего вида деятельности, когда они возвращаются со специальной военной операции», — сказал Мишустин.

Накануне заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин сообщил, что в службы занятости в 2024 году обратились около 5,6 тысячи участников спецоперации и 10,5 тысячи членов их семей.

Обращаясь с Посланием к Федеральному Собранию 29 февраля, президент Владимир Путин сообщил, что участники спецоперации смогут в приоритетном порядке получить высшее образование и гражданскую специальность в ведущих университетах. Он попросил Минобороны и командиров боевых соединений поддержать желание бойцов и офицеров «попробовать свои силы в новой кадровой программе, предусмотреть для них возможность подать заявку на участие, выезжать на очные занятия».