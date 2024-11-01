Аксенов подвел итоги национализации имущества врагов России и Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов подвёл итоги национализации имущества врагов России и Крыма с 2022 года.

Как он написал в своём Telegram, национализированное имущество уже работает на интересы России и Крыма.

«В 2022—2024 годах в перечень такого имущества вошло порядка 3,5 тыс. объектов, из которых 1200 — в текущем году», — сообщил глава Крыма.

Он уточнил, что за аренду соответствующих объектов в бюджет региона поступило более 392 млн рублей. Из них 75% — в этом году.

«В целом реализация национализированного имущества принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей», — добавил Аксёнов.

Ранее председатель госсовета Крыма Владимир Константинов пригрозил Финляндии национализацией активов.