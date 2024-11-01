Володин обвинил руководство ЕС в коррупции

Вашингтон «протащил» на руководящие посты Европейского союза политиков, которые замешаны в коррупции, чтобы они принимали выгодные для США решения. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин напомнил, что в ноябре начнет работу обновленный состав Еврокомиссии, а в декабре - Евросовета.

«Вашингтон протащил на все руководящие посты Европейского союза политиков, замешанных в коррупции. Причины понятны: ему нужны управляемые и послушные. Они готовы проводить и принимать любые выгодные для США решения в ущерб гражданам и европейским государствам», - подчеркнул он.

Российский парламентарий привел в пример главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая оказалась в центре скандала с закупкой 4,5 млрд доз вакцины от коронавируса, которая на тот момент не прошла необходимые испытания. При этом мужу фон дер Ляйен принадлежит американская биотехнологическая лаборатория, работавшая над этой же вакциной. 15 ноября начнутся судебные слушания, обратил внимание спикер Госдумы.

Володин отметил, что в коррупционных скандалах и конфликте интересов замешаны также председатель Европарламента Роберта Метсола, чей муж является «ключевым лоббист одной из крупнейших в мире компаний-операторов круизных лайнеров, являющейся серьезным загрязнителем окружающей среды», и Антониу Коште, который вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря.

По словам Володина, в ноябре прошлого года Кошта «стремительно ушел в отставку» с поста премьер-министра Португалии на фоне скандала с его помощниками, которые способствовали заключению инвестиционных соглашений по проектам в сфере добычи лития и зеленого водорода.

«Коррупция съедает институты Евросоюза. (… ) Но пока Евросоюз остается удобным инструментом Вашингтона по принятию выгодных США решений, коррупционеры и преступники будут продолжать руководить европейскими институтами», - уверен он.

Ранее сообщалось, что государства Евросоюза предоставят Киеву помощь в размере €50 млрд при соблюдении ряда условий, среди которых — защита прав человека, борьба с коррупцией и мошенничеством.