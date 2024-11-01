Патрушев заявил о военных планах США на Черное море

Помощник президента России, глава Морской комиссии РФ Николай Патрушев заявил, что США планируют получить доступ в Черное море через Дунай в военных целях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, США и другие страны НАТО хотят изменить режим черноморских проливов, установленный Конвенцией Монтрё. По принятой в 1936 году конвенции, черноморские государства вправе проводить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное время любые военные корабли (предварительно уведомив Турцию), а торговые корабли всех стран могут проходить там и в мирное, и в военное время.

Патрушев заявил, что западные страны стараются «всеми силами сохранить свое доминирование», в том числе в Мировом океане. Одной из целей членов НАТО он назвал снижение роли России в Черноморском регионе.

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В частности, США хотят получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы, рассказал помощник президент РФ. Деталей этих планов Патрушев не привел.