Патрушев: США и НАТО планируют изменить режим черноморских проливов

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО планируют изменить режим черноморских проливов и использовать европейские водные пути в военных целях для доступа в Черное море, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Крыму по вопросам судостроения.

Патрушев отметил, что Соединенные Штаты и их союзники стремятся расширить военно-морское присутствие в Черном море и изменить режим проливов, установленный Конвенцией Монтре. Он также указал на намерение США использовать Дунай как путь доступа в Черное море для военных целей, передает ТАСС.

По словам Патрушева, снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одной из целей политики западных стран. Эти действия направлены на нанесение стратегического поражения России, передает РИА Новости.

Ранее Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий в Крыму вопросы защиты от атак вооруженных сил Украины.

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До этого Патрушев рассказал о срыве планов НАТО по размещению в Азовском море военно-морской базы.

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.