Глава МИД России Сергей Лавров назвал «удивительной» позицию Турции, желающей быть посредницей в украинском кризисе и в то же время поставляющей оружие ВСУ. Об этом он рассказал в интервью Hurriyet.

Лавров подчеркнул, что Анкара продолжает сотрудничество с Киевом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для атак по российским военнослужащим и мирным жителям, отметил министр.

«Учитывая заявления турецкой администрации, что она готова предоставить посреднические услуги, такая ситуация не может не вызвать удивления», - заявил Лавров.

В то же время глава МИД отметил, что Россия ценит усилия Турции по разрешению украинского кризиса. Он напомнил, что весной 2022 года Турция предоставила площадку для переговоров в Стамбуле и способствовала подписанию зернового соглашения.

Лавров отметил, что переговоры в Стамбуле были «похоронены англосаксами», запретившими Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить конфликт. Российский министр добавил, что Москва по-прежнему открыта для политического решения, но хочет не временного прекращения огня, а устранения причин конфликта. К ним Лавров отнес расширение НАТО на восток, создание угроз жизненно важным интересам безопасности России, а также нарушения прав россиян и русскоязычных жителей властями Украины.

Глава МИД РФ добавил, что мир не входит в планы властей Украины. Он указал, что ответом Киева на мирную инициативу, выдвинутую президентом России Владимиром Путиным в июне, стали атаки ВСУ в Курской области.

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США вместе с союзниками оказывают обширную поддержку Киеву и обсуждают атаки западными ракетами вглубь России, отметил Лавров. Кроме того, Зеленский не отменил свой указ о запрете переговоров с Москвой. В такой ситуации маловероятно, что посреднические усилия какой-либо страны, включая Турцию, увенчаются успехом, заключил российский министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он «безоговорочно поддерживает» территориальную целостность Украины и не признает российский Крым. Эрдоган отмечал, что Турция «искренне желает» завершения украинского кризиса «справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».