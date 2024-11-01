Лавров заявил, что оружие из Турции для ВСУ вызывает недоумение

Военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение на фоне стремления Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet.
"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - отметил министр.
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В то же время он отметил, что в России ценят усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса.
"Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению зерновой сделки. Стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы, запретив Владимиру Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон", - напомнил Лавров.