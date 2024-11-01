Генсек СНГ выразил надежду на возвращение Грузии в состав организации

Содружество Независимых Государств (СНГ) Грузии. Об этом сообщил «Известиям» генеральный секретарь объединения Сергей Лебедев.

Он также отметил, что члены СНГ надеются, что Молдавия и Украина не будут окончательно выходить из объединения. В частности, Лебедев напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который недавно выразил надежду, что Молдавия, Украина и Грузия вернутся к взаимодействию в рамках содружества.

«Я двумя руками поддерживаю эту идею», — подчеркнул генсек организации.

В то же время эксперты сомневаются в том, что возврат Грузии в СНГ возможен в ближайшем будущем из-за разорванных дипломатических отношений с Россией на фоне признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии, говорится в материале.

Ранее Лукашенко рассказал о том, что сила исторического единства народов стран СНГ до сих пор тревожит Запад,