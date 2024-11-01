Председательство в СБ ООН на один месяц перешло к новой стране

Председательство в Совете Безопасности ООН на один месяц перешло к Великобритании, которая является постоянным членом Совбеза. В октябре председателем была Швейцария.

В 13:00 по времени Нью-Йорка (20:00 мск) в штаб-квартире ООН состоится пресс-конференция постоянного представителя Великобритании при ООН Барбары Вудворд, в ходе которой журналистам объявят программу заседаний ключевой структуры всемирной организации.

Не исключено, что одно из первых заседаний Совбеза под руководством Великобритании пройдет уже в понедельник, 4 ноября. Как сообщил в четверг ТАСС источник в ООН, Великобритания, Мальта, Словения, США, Франция, Южная Корея и Япония запросили на 4 ноября заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетным пуском КНДР.

Вместе с тем ожидается, что в течение октября главной темой встреч членов СБ ООН традиционно будет ситуация на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа и на израильско-ливанской границе. Всего в течение месяца Совет Безопасности ООН проведет около двух десятков открытых заседаний и закрытых консультаций.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе 5 постоянных - Великобритании, Китая, России, США и Франции. Каждый из пяти обладает правом вето. 10 временных членов СБ ООН - Алжир, Гайана, Мальта, Мозамбик, Республика Корея, Словения, Сьерра-Леоне, Швейцария, Эквадор и Япония. Согласно Уставу всемирной организации, СБ несет ответственность за поддержание мира и международной безопасности, а подчиняться его решениям обязаны все страны - члены ООН.

Представленные в Совбезе государства возглавляют его работу поочередно в алфавитном порядке английского языка.

Председательство страны в СБ длится в течение одного календарного месяца. В декабре руководить работой Совбеза будет другой постоянный член - США.