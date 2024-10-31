Орбан заявил о непонимании России политиками в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал непонимание России интеллектуальной проблемой среди политиков в ЕС.

"Это христианская страна и часть Европы, но она отличается от нас. В центре политической мысли стоит другой вопрос, нежели у нас. На Западе в центре вопрос, как мы можем дать нашим гражданам как можно больше свободы при сохранении наибольшего благополучия, наша мысль вращается вокруг свободы. В России в центре вопрос, как сохранить в целостности такую огромную страну", - сказал он в ходе мероприятия издания Weltwoche в Вене.

Он назвал неумение европейских политиков понимать Россию "интеллектуальной проблемой" и призвал их задуматься об этом.