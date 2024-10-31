Народ Украины перестал верить Владимиру Зеленскому, из-за чего подразделения украинской армии в настоящее время проседают на фронте. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Газета.ru

«Уже даже Вашингтон и его союзники начинают осознавать, что проблема режима Зеленского не в том, что у него недостаточно оружия и боеприпасов», — сказал Небензя. ТАСС

Ранее офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший генпрокурор страны Юрий Луценко сообщил, что украинская сторона каждый день теряет населенные пункты, а власти страны ничего с этим не могут поделать. Российская газета