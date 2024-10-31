Небензя оценил возможность заморозки конфликта на Украине

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отверг как возможность заморозки фронта на Украине, так и вероятность вступления Киева в НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, постпред рассказал о неизменности позиции Москвы в ходе заседания Совбеза ООН.

«Сразу хотим предупредить, что никакого повторения сценария с Минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны, не будет. Как не будет и вступления Украины в том или ином виде в НАТО», — подчеркнул Небензя.

Небензя заявил, что Зеленский сделал Украину "пешкой" Запада против РФ

Дипломат напомнил, что цели российской СВО остаются неизменными. Он уточнил, что размер территории, остающейся под контролем киевского режима, стремительно меняется.

Постпред посоветовал «всем, кто радеет за своих украинских подельников», не забывать о его словах и думать не о Владимире Зеленском, а об «украинском народе, долгосрочные интересы которого состоят в мире и добрососедстве с Россией».