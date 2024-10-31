Небензя заявил, что Зеленский сделал Украину "пешкой" Запада против РФ

Зеленский в угоду западным геополитическим интересам сделал Украину "пешкой" против России. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Он шел на выборы с лозунгами о мире с Россией, равноправии для русскоязычных, защите православной веры, и за это люди за него и проголосовали. Однако после этого он в угоду западным геополитическим интересам выбрал противоположный путь и сделал свою страну "пешкой" против России, надеясь, что усилиями США она сможет стать "ферзем". На этом предательском для своего народа пути он за бесценок распродал западным корпорациям плодородные земли, стратегические предприятия. И этот процесс продолжается", - сказал дипломат.