Президент Сербии Александр Вучич посетит празднование 80-летия Победы в Москве и встретится с главой России Владимиром Путиным. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер Александр Вулин.

Он указал, что не знает, получится ли у лидеров встретиться раньше, но «9 мая в Москве они точно встретятся».

Вице-премьер Сербии сделал заявление о желании победы над Россией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о намерении России пригласить глав иностранных государств на 80-летие Победы. По его словам, Москва будет рада всем, кто приедет.