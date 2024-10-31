Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Швейцарии высылать на родину совершивших преступления украинцев. RT на русском

«Поигрались в Украину, сломали и бросили. Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда», — написала она в своём Telegram-канале. ТАСС

Ранее власти Швейцарии выступили в поддержку мирного плана Китая и Бразилии по Украине. Как отметил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, решение Швейцарии стало первым на Западе, когда страна отвернулась от Зеленского и приняла другие предложения по урегулированию конфликта. Российская газета